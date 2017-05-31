 Barça’da son dakika – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Barça’da son dakika

    Barça’da son dakika
    Teknik direktör Enrique ile yollarını ayıran Barcelona'nın yeni hocası belli oldu. Katalan ekibi, uzun süredir görüştüğü Ernesto Valverde'yi resmi olarak açıkladı.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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