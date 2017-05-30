 Milli yıldızımıza iki talip birden – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Milli yıldızımıza iki talip birden

    Milli yıldızımıza iki talip birden
    'dan ayrılacak olan ve adı uzun süredir Arsenal ile Arda Turan'ın İngiliz ekibiyle anlaşmak üzere olduğu iddia edilirken, son şampiyon Chelsea'nin de nabız yokladığı ileri sürülüyor. Öte yandan teknik direktör Ernesto Valverde ile anlaşan Barça'da, 37 gol atan Messi, 4. kez 'Altın Ayakkabı' ödülünü aldı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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