 Ter Stegen sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Ter Stegen sözleşmesini uzattı

    Ter Stegen sözleşmesini uzattı

    İspanya'nın Barcelona Kulübü, Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ter Stegen'in serbest kalma bedelinin 180 milyon avro olarak belirlendiği bildirildi.

    Borussia Mönchengladbach takımından 3 yıl önce Barcelona'ya transfer olan 25 yaşındaki Alman kalecinin bundan önce Haziran 2019'a kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyordu.

    Ter Stegen, bu sezon 36'sı lig olmak üzere toplam 46 maçta Katalan takımının kalesini korudu.


    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:13
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