Ter Stegen sözleşmesini uzattı
İspanya'nın Barcelona Kulübü, Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ter Stegen'in serbest kalma bedelinin 180 milyon avro olarak belirlendiği bildirildi.
Borussia Mönchengladbach takımından 3 yıl önce Barcelona'ya transfer olan 25 yaşındaki Alman kalecinin bundan önce Haziran 2019'a kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyordu.
Ter Stegen, bu sezon 36'sı lig olmak üzere toplam 46 maçta Katalan takımının kalesini korudu.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:13
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Trabzonspor'a müjde!
Toplam 1
Yorum
... haciz koyduranların isimleri yokmu yazsanıza
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
Eeeeee saydin mi 19u ? bence 71 dir O :)) hatta video hakem olsa BJK eksi 5 puan'da bitiridi ligi ... komikler :))) çok mu aciyor ?
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
BJK'li Rezil futbol ve yönetiminizle siz hakediyordunuz ya sampiyonlugu... çok aldiniz öyle sampiyonluklar alistiniz tabi. Artik BJK VAR! akilli ol
Ter Stegen sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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