Ter Stegen sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ter Stegen'in serbest kalma bedelinin 180 milyon avro olarak belirlendiği bildirildi.

Borussia Mönchengladbach takımından 3 yıl önce Barcelona'ya transfer olan 25 yaşındaki Alman kalecinin bundan önce Haziran 2019'a kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyordu.

Ter Stegen, bu sezon 36'sı lig olmak üzere toplam 46 maçta Katalan takımının kalesini korudu.



