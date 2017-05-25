 Eski Barcelona Başkanı için hapis kararı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Eski Barcelona Başkanı için hapis kararı

    Eski Barcelona Başkanı için hapis kararı

    Barcelona Kulübünün eski başkanı Sandro Rosell hakkında kara para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmada kefaletsiz tutuklanma kararı verildi.

    İspanya'nın başkenti Madrid'deki Ulusal Mahkeme hakimi Carmen Lamela, salı günü gözaltına alınan eski Barcelona Kulübü Başkanı Rosell'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildiğini açıkladı. Rosell'in avukatı tarafından talep edilen kefaletle serbest bırakılma talebinin de reddedildiği bildirildi.

    Rosell, Brezilya Milli Takımı'nın canlı yayın haklarından yasa dışı komisyon olarak 15 milyon avroluk kara parayı aklamakla suçlanıyor. Rosell ile birlikte gözaltına alınan eşi Marta Pineda'nın ise bu akşam saatlerinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

    "Rimet" adı verilen operasyonda Rosell ile birlikte suçlananlar arasında eski Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ricardo Teixeira da bulunuyor.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:56
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