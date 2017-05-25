 Barça için şike iddiası – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Barça için şike iddiası

    Barça için şike iddiası

    Başkanı 'nin açıklamaları güne damgasını vurdu.

    İspanyol ekibinin patronu, 'e yenildikleri maçta şike yapıldığını iddia eden için çarpıcı sözler sarfetti. "Biz maç satmayız" diyen Thani, "Bunun en büyük kanıtı, Real Madrid'i yenmemiz için Barcelona'dan gelen para teklifini reddetmemizdir" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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