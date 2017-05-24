 İşte Arda gerçeği – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    İşte Arda gerçeği

    İşte Arda gerçeği

    Milli oyuncu iki sezondur formasını giydiği ’ya vedaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin başına geçecek olan Ernesto Valverde, yıldız futbolcuyu istemiyor.

    Yeni sezon öncesi teknik direktör Luis Enrique ile yollarını ayırıp, Ernesto Valverde'ye takımı teslim edecek olan Barcelona'da hareketli günler yaşanıyor. 2013'ten bu yana Athletic Bilbao'yu çalıştıran 53 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, Barça yönetimiyle yaptığı görüşmede istediği ve düşünmediği isimleri belirttiği öğrenildi. Valverde'nin yeni sezonda Arda Turan ile birlikte Rafinha, Paco Alcacer, Lucas Digne ve Jeremy Mathieu'yu istemediği ifade edildi.

    ÇİN EKİPLERİNE RET
    İspanyol basını, son gelişmelerle ilgili detaylı bilgiler verirken, ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arda'nın İngiltere'nin yolunu tutacağı iddia edildi. Uzun süredir ismi Arsenal ile anılan 30 yaşındaki futbolcunun, bu kulübe yakın olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca Arda'nın Çin kulüplerinin astronomik tekliflerini ise düşünmeden reddetiği kaydediliyor.

    KARİYER REKORU KIRDI
    Bu sezon Barcelona formasıyla 30 resmi maça çıkan , attığı 13 gol ve yaptığı 6 asistle kariyerinin en iyi performansına imza atmıştı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:56
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