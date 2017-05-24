İşte Arda gerçeği
Milli oyuncu iki sezondur formasını giydiği Barcelona’ya vedaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin başına geçecek olan Ernesto Valverde, yıldız futbolcuyu istemiyor.
ÇİN EKİPLERİNE RET
İspanyol basını, son gelişmelerle ilgili detaylı bilgiler verirken, Barcelona ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arda'nın İngiltere'nin yolunu tutacağı iddia edildi. Uzun süredir ismi Arsenal ile anılan 30 yaşındaki futbolcunun, bu kulübe yakın olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca Arda'nın Çin kulüplerinin astronomik tekliflerini ise düşünmeden reddetiği kaydediliyor.
KARİYER REKORU KIRDI
Bu sezon Barcelona formasıyla 30 resmi maça çıkan Arda Turan, attığı 13 gol ve yaptığı 6 asistle kariyerinin en iyi performansına imza atmıştı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:56
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
İşte Arda gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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