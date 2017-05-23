Arda Turan'ın yeni hocası belli oldu!
Milli yıldızımız Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona'da takımdan ayrılacak Luis Enrique'nin yerine Athletic Bilbao'nun hocası Ernesto Valverde getirilecek.
Katalan devi Barcelona'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı netlik kazandı.
Milli futbolcumuz Arda Turan'ın da formasını giydiği La Liga ekibinde Luis Enrique'den boşalacak koltuğa 2013 yılından bu yana Athletic Bilbao'yu çalıştıran Ernesto Valverde oturacak.
Enrique, Barça'nın başında son karşılaşmasına 27 Mayıs tarihinde Alaves'e karşı Kral Kupası finalinde çıkacak.
Kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, yeni teknik direktörün 29 Mayıs tarihinde açıklanacağını duyurmuştu.
Futbolculuk kariyerinde Barcelona forması giyen 53 yaşındaki Valverde için bu bir geri dönüş anlamına geliyor.
Deneyimli hoca, teknik adamlık kariyerinde Olympiakos ile 3 kez Yunanistan Ligi'nde şampiyon olup, 2 defa da Yunanistan Kupası'nı kazandı.
2015 senesinde Athletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası'nı kaldıran Valverde, 2006-07 sezonunda ise Espanyol ile UEFA Kupası'nda final oynadı.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:47
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Toplam 9
Yorum
Aslan BRAGADAN VALEVIA'YA HATIRI SAYILIR BIR PARAYA TRANSFER OLMUS HAYIRLISI DIYELIM
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‘Tertemiz’ göndermesi
Toplam 18
Yorum
emre işiniz varsa yoksa fener 2011 sampiyonlugu o o zman hem içerde hem dışarda yenseydiniz ya feneri malum şampiyonlugu hakketiniz ya ...
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Toplam 8
Yorum
Aykut Kocaman Aykur kocaman transferleri .. malesef Aykut Kocaman geçecek başa belli
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