"Görüştüğümüz Türk şirketler var"

NEF ile yapılan sözleşmenin Türk futbolseverlere ulaşmak adına kendileri için önemli olduğunu belirten Calvo, sponsorluk anlaşmasının 1 Temmuz itibarıyla başlayacağını anımsatarak, anlaşmanın ?Türkiye'de NEF'in FC Barcelona ile ortaklığını ilan etmesi anlamını taşıdığını söyledi.?

Sponsorluk gelirleri oldukça yüksek olan Barcelona'da yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Calvo, şunları kaydetti:

"Büyüme hedeflerimiz var, maliyetlerimiz de ona göre artıyor. Ona göre gelirlerimizi de artırmamız lazım. Futbolda iki türlü rekabet var, biri saha içinde biri saha dışında. Türk futbol kulüpleri de bakıldığında sponsorluk gelirleri olarak oldukça iyi. Bizim iyi bir markamız, iyi futbolcularımız var. Bu bizim yaşamımızı kolaylaştırıyor. Ancak bu kutuplaşmayı azaltmak için UEFA'nın da atacağı adımlar var."

- "Türk twitter takipçimiz İspanya'dakilerden fazla"



Francesco Calvo, UEFA tarafından alınan Finansal Fair Play kararlarının Barcelona takımını çok fazla etkilemediğini belirterek, Barcelona'nın gelirler konusunda sorunu olmadığını, gelirler bazında sürdürülebilirliği sağlamak istediklerinden bahsetti.

?Türk şirketler ile Barcelona arasındaki ilişkiyi değerlendiren Calvo, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'yi çok seviyoruz, Türkiye'de bizi çok seviyor. Türk taraftarlar kendi kulüpleri için son derece tutkulu ancak Barcelona'yı da çok seviyorlar. Barcelona, Türk taraftarların tuttuğu ikinci futbol kulüpleri. Ayrıca Arda Turan da bizde oynuyor, bir Türk futbolcumuz da var. Barcelona Türkiye'de Arda Turan'dan önce de çok popüler bir kulüptü ama Arda'nın da mutlaka bir katkısı olmuştur.

Biz tek tek oyunculara değil, tüm oyuncularımıza toplu halde güveniyoruz. Türkiye'de bizim ne kadar popüler olduğumuzun bir göstergesi olarak şunu söyleyebilirim; twitter hesabımızdaki Türk takipçilerimiz İspanya'dakilerden daha fazla. İki buçuk milyondan fazla Türk takipçimiz var. "

-"Türkiye'de FC Barcelona mağazası açma planımız var"

Sponsorluk kapsamında ilk FC Barcelona mağazasının Türkiye'de açılabileceğinin bilgisini veren Calvo, Barcelona takımının genişleme politikaları çerçevesinde böyle bir planlarının olduğunu söyledi.

Calvo, Barcelona'nın hedefinin önümüzdeki 5 yıl içinde gelirlerini 1 milyar avro seviyesine çıkarmak olduğunu belirterek, son günlerde oldukça konuşulan ve önümüzdeki dönemde yıllık birkaç milyar dolarlık pazar payına ulaşması beklenen e-spor konusunda Barcelona'nın duruşunu, "Bu konuda herhangi bir faaliyetimiz ve niyetimiz yok ancak futbol e-sporun bir parçası olduğu zaman o pazara girmeyi planlıyoruz. Şu an insanlar canlı maçları televizyonda ve statta izlemeye daha çok ilgi duyuyorlar." şeklinde açıkladı.

FC Barcelona'nın stat yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren Calvo, Türk şirketlerin sponsor olup olmayacağı yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı: "Biz stadyumumuzu yenilerken en iyi çözüm olsun, taraftarımız en iyi deneyimi yaşasın istiyoruz. O yüzden Türk sponsorlarımızla bu anlamda görüşmelerimiz devam ediyor, Camp Nou'nun yenilemesi kapsamında çözüm sağlamak için görüştüğümüz Türk şirketler var." dedi. Bütün kampüsü içeren çok iddialı bir yenileme projemiz var, bir Japon şirketi ile mimarlık anlaşması yaptık. İnşaat işleri 2018 yazında başlayacak, o zaman da her türlü tedarikçiye açığız, Türk şirketler de teklif verebilir. Biz stadyumumuzu yenilerken en iyi çözüm olsun istiyoruz, taraftarımız en iyi deneyimi yaşasın istiyoruz. O yüzden Türk sponsorlarımızla bu anlamda görüşmelerimiz devam ediyor, stadyum yenilemesi kapsamında çözüm sağlamak için görüştüğümüz önemli Türk şirketler var. Neler olacak göreceğiz."