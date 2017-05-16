 Arda’nın yeni adresi – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Arda’nın yeni adresi

    Arda’nın yeni adresi
    'daki geleceği uzun süredir tartışma konusu olan Arda Turan'la ilgili flaş gelişme... Katalan ekibi, Hector Bellerin için Arsenal'in kapısını çalarken, İngiliz ekibinin 40 milyon Euro ve Arda Turan ile Marc Cucurella'yı istediği öğrenildi. Barça'nın ise bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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