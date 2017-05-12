 "O kalırsa ben giderim!" – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    "O kalırsa ben giderim!"

    "O kalırsa ben giderim!"

    Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın takımın yeni teknik direktörünün Juan Carlos Unzue olma ihtimalini öğrenince deliye döndüğü ve kulüp yönetimine tavır koyduğu ortaya çıktı.

    Barcelona'nın şu anki hocası Luis Enrique'nin yardımcılığını yapan Unzue'nin sezon sonunda takımın başına getirilebilecek adaylar arsında olduğunu öğrenen Neymar, Barça yönetimine mesaj yolladı.

    İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, birkaç gün önce Neymar ile Unzue arasında bazı sert tartışmalar yaşandı, Brezilyalı oyuncu da Unzue'nin takımda kalması durumunda kendisinin ayrılacağını yönetime bildirdi.

    İspanyollar ayrıca, Neymar'ın ayrılma kararı alması durumunda ilk tercihinin Paris Saint Germain olacağını, 25 yaşındaki yıldızı isteyen kulüpler arasında Manchester United'ın da bulunduğunu öne sürdü.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:44
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