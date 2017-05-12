"O kalırsa ben giderim!"
Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın takımın yeni teknik direktörünün Juan Carlos Unzue olma ihtimalini öğrenince deliye döndüğü ve kulüp yönetimine tavır koyduğu ortaya çıktı.
Barcelona'nın şu anki hocası Luis Enrique'nin yardımcılığını yapan Unzue'nin sezon sonunda takımın başına getirilebilecek adaylar arsında olduğunu öğrenen Neymar, Barça yönetimine mesaj yolladı.
İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, birkaç gün önce Neymar ile Unzue arasında bazı sert tartışmalar yaşandı, Brezilyalı oyuncu da Unzue'nin takımda kalması durumunda kendisinin ayrılacağını yönetime bildirdi.
İspanyollar ayrıca, Neymar'ın ayrılma kararı alması durumunda ilk tercihinin Paris Saint Germain olacağını, 25 yaşındaki yıldızı isteyen kulüpler arasında Manchester United'ın da bulunduğunu öne sürdü.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:44
- Küfür serbest mi?
Toplam 26
Yorum
Fenerden Halt olmaz. Hiç saçmalamasınlar milleti başka oyuncuları kışkırtmayla şampiyon olunmaz.Şampiyonluk 6 sene BEŞİKTAŞ ta
- Tudor ile devam edeceğiz
Toplam 20
Yorum
metinn sneijder resmen 2 yildir dökuluyor önemsiz maclarda attigi goler paslarin bi önemi yok nerede fb bjk b.sehir maclarinda eski sneijder derim.
- Felipe Melo'dan 12 Mayıs mesajı
Toplam 1
Yorum
metinn melo GS icin varini yogunu ortaya konan bir aslandi nasil fb kalecisi fb icin neler yapiyorsa meloda GS icin cabaladi emek verdi derim.
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