 Messi imzayı atıyor – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    imzayı atıyor

    Messi imzayı atıyor
    'da yılan hikayesine dönen Messi'nin sözleşme yenileme sürecinde mutlu sona yaklaşıldı. İspanyol kulübü, sözleşmesi 2018'de bitecek Arjantinli'ye 2022'ye kadar yıllık 30 milyon euro'luk yeni bir teklif yaptı. Yıldız futbolcunun bu teklife sıcak baktığı ve kısa süre içinde sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:47
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