 Sambacının 2 yıl hapsi isteniyor! – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sambacının 2 yıl hapsi isteniyor!

    Sambacının 2 yıl hapsi isteniyor!
    'nın yıldızı Neymar, Santos'tan 2013 yılındaki transferinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla mahkemeye çıkacak. Yapılan açıklamada, yolsuzluk ve dolandırıcılık iddialarıyla suçlanan 'ın yolsuzluk gerekçesiyle savunma vereceği kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcunun 2 yıl hapis ve 10 milyon euro para cezalarına çarptırılması talep ediliyor. Neymar'ın suçlu bulunsa bile hapis cezasının paraya dönüştürülmesi bekleniyor.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sambacının 2 yıl hapsi isteniyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.