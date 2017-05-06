Sambacının 2 yıl hapsi isteniyor!
Barcelona'nın yıldızı Neymar, Santos'tan 2013 yılındaki transferinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla mahkemeye çıkacak. Yapılan açıklamada, yolsuzluk ve dolandırıcılık iddialarıyla suçlanan Neymar'ın yolsuzluk gerekçesiyle savunma vereceği kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcunun 2 yıl hapis ve 10 milyon euro para cezalarına çarptırılması talep ediliyor. Neymar'ın suçlu bulunsa bile hapis cezasının paraya dönüştürülmesi bekleniyor.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Sambacının 2 yıl hapsi isteniyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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