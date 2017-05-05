Barcelona Kulübü, Türkiye'den özür diledi
İspanyol ekibi Barcelona'nın resmi televizyon kanalı Barça TV, büyük bir skandala imza attı.
Barcelona Kulübü, resmi televizyonunda (Barça TV) yayınlanan bir programında Türkiye haritasında bazı şehirlerin yer almaması nedeniyle özür mesajı paylaştı.
Barcelona Kulübünün ve Barça TV'nin, Twitter hesabından Türkçe yapılan açıklamada, "Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Barça TV'de yapılan programda gösterilen Türkiye haritasında, bazı şehirler yer almayınca Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ile Barselona Başkonsolosluğu girişimlerde bulundu. Bunun üzerine Barcelona Kulübü, özür diledi.
Katalan kulübü konuyla ilgili özür mesajı yayınladı.
Barça TV'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
- Mesut Özil'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama
Toplam 8
Yorum
sami mesut kim yaw, ucunci lig topcusu bile olamaz. zaten Arsenal elden cikarmak istiyor, resmen yerlerde surunuyor
- Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
Toplam 17
Yorum
aytek ya bırakın şu yaşlı işi bitmiş adamları
- Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
Toplam 17
Yorum
Çeto İstanbulun Neminde Erir bu
Barcelona Kulübü, Türkiye'den özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.