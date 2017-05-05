Arda Turan'ın menajerinden flaş açıklama
Menajer Ahmet Bulut, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın gelecek sezon Katalan temsilcisinde kariyerine devam edeceğini söyledi.
Arda Turan'ın Barcelona'da oynamaktan keyif aldığını belirten Bulut, "Arda Barça'da kalacak. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Takımında gerçekten çok mutlu." şeklinde görüş belirtti.
Ahmet Bulut, 30 yaşındaki futbolcunun hedefinin, kontrat süresinin dolacağı 2020 yılına kadar Katalan temsilcisinde forma giymeye devam etmek olduğunu da vurguladı.
Bu sezon Barcelona formasıyla 30 maçta 13 gole imza atan Arda Turan'ı Çin takımlarının kadrosuna katmak istediği yönünde çıkan iddialar üzerine, geçen ay açıklamalarda bulunan Barcelona'nın sporif direktörü Robert Fernandez, "Bize Çin takımlarından gelen resmi bir teklif yok. Gelirse değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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Yorum
sami mesut kim yaw, ucunci lig topcusu bile olamaz. zaten Arsenal elden cikarmak istiyor, resmen yerlerde surunuyor
- Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
Toplam 17
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aytek ya bırakın şu yaşlı işi bitmiş adamları
- Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
Toplam 17
Yorum
Çeto İstanbulun Neminde Erir bu
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