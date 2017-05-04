 Barcelona'dan Türkiye haritası skandalı – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    'dan skandalı

    Barcelona'dan Türkiye haritası skandalı

    İspanyol ekibi 'nın resmi televizyon kanalı Barça TV, büyük bir skandala imza attı.

    Barça TV'nin yayınladığı bir programda; Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasının yer almadığı Türkiye haritasını ekrana koyması, Türk takipçilerden büyük tepki aldı.

    Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, Kulübüne ve milli futbolcu 'ı mesaj yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları hatanın düzeltilmesi için uyarılarda bulundu.

    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:07
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