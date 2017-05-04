Barcelona'dan Türkiye haritası skandalı
İspanyol ekibi Barcelona'nın resmi televizyon kanalı Barça TV, büyük bir skandala imza attı.
Barça TV'nin yayınladığı bir programda; Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasının yer almadığı Türkiye haritasını ekrana koyması, Türk takipçilerden büyük tepki aldı.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, Barcelona Kulübüne ve milli futbolcu Arda Turan'ı mesaj yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları hatanın düzeltilmesi için uyarılarda bulundu.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, Barcelona Kulübüne ve milli futbolcu Arda Turan'ı mesaj yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları hatanın düzeltilmesi için uyarılarda bulundu.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ceksın Beşiktaş oyuncu piyasası yapıp satmalı.. Yerine kaliteli oyuncu lazım Mitrovic bence iyi bir oyuncu özgüven eksiği var
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CLman Balo ile mucadele gucu artar diye dusunenin futbol bilgisini degil, gunluk hayat bilgisini bile sorgularim..ayrica hicbirsey olmaz balo dan.
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sanane ulan necati
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