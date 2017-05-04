Arda Turan'ın menajerinden flaş açıklama

İspanyol basınından AS'a konuşan milli futbolcunun menajeri Bulut, son dönemde hakkında transfer söylentileri çıkan Arda'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arda Turan'ın Barcelona'da oynamaktan keyif aldığını belirten Bulut, "Arda Barça'da kalacak. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Takımında gerçekten çok mutlu." şeklinde görüş belirtti.

Ahmet Bulut, 30 yaşındaki futbolcunun hedefinin, kontrat süresinin dolacağı 2020 yılına kadar Katalan temsilcisinde forma giymeye devam etmek olduğunu da vurguladı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 30 maçta 13 gole imza atan Arda Turan'ı Çin takımlarının kadrosuna katmak istediği yönünde çıkan iddialar üzerine, geçen ay açıklamalarda bulunan Barcelona'nın sporif direktörü Robert Fernandez, "Bize Çin takımlarından gelen resmi bir teklif yok. Gelirse değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.