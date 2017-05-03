 Messi’nin rakibi yok! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ’nin rakibi yok!

    Messi’nin rakibi yok!
    Avrupa liglerinin bitmesine sayılı haftalar kala 'Altın Ayakkabı' ödülünde zirve Messi'nin. Barcelona formasıyla La Liga'da 33 gol atan Arjantinli'yi, Lizbon'da oynayan 31 gollü Bas Dost takip ediyor. 3. sırada ise 28 kez rakip fileleri havalandıran B.Münih'in forveti Lewandowski yer alıyor.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
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