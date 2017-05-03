Messi’nin rakibi yok!
Avrupa liglerinin bitmesine sayılı haftalar kala 'Altın Ayakkabı' ödülünde zirve Messi'nin. Barcelona formasıyla La Liga'da 33 gol atan Arjantinli'yi, Lizbon'da oynayan 31 gollü Bas Dost takip ediyor. 3. sırada ise 28 kez rakip fileleri havalandıran B.Münih'in forveti Lewandowski yer alıyor.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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