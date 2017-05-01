 Messi için flaş iddia – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Messi için flaş iddia

    Messi için flaş iddia
    Çin şirketi Suning Holdings Group'un satın aldığı İnter'in, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin peşinde olduğu iddia edildi. İtalyan ekibinin, Barcelona ile sözleşme yenilemeyen Arjantinli yıldız için girişimlere başladığı ileri sürüldü.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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