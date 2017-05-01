Messi için flaş iddia

Çin şirketi Suning Holdings Group'un satın aldığı İnter'in, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin peşinde olduğu iddia edildi. İtalyan ekibinin, Barcelona ile sözleşme yenilemeyen Arjantinli yıldız için girişimlere başladığı ileri sürüldü.