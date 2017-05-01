Messi için flaş iddia
Çin şirketi Suning Holdings Group'un satın aldığı İnter'in, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin peşinde olduğu iddia edildi. İtalyan ekibinin, Barcelona ile sözleşme yenilemeyen Arjantinli yıldız için girişimlere başladığı ileri sürüldü.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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