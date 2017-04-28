Barcelona Başkanı hakim karşısına çıkacak
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Neymar transferinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.
Açıklamada, Brezilyalı oyuncunun transferi döneminde kulüpte asbaşkanlık görevini üstlenen Bartomeu'nun, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek yaptığı itirazın reddedildiği ve hakim karşısına çıkacağı belirtildi.
Neymar'ın Barcelona'ya transferiyle bağlantılı suçlamaların temelinde, bu futbolcunun Santos'da oynadığı dönemde transferinde yüzde 40 payı olan DIS adlı Brezilyalı bir şirketin yaptığı suçlamalar bulunuyor.
Suçlamalarını 2011-2013 yılları arasındaki döneme dayandıran şirket, 2015'in haziran ayında İspanyol mahkemesine yaptığı başvuruda, Neymar'ın Barcelona'ya transferinde gerçek bedelin saklanarak kendilerine az ödeme yapıldığını savunmuştu. İspanya Ulusal Mahkemesi Ceza Dairesi, transferde usulsüzlük yapıldığı iddiasını gündemine alarak Neymar ve Barcelona Kulübü'nün o dönemki yöneticilerinin yargılanmasını şubat ayında onaylamıştı.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:52
- Sorun Mehmet Özbek’te
Toplam 1
Yorum
hagi10 şaka gibi yaa abdurrahim abilerden haldun abilerden kimlerin eline kaldık.
- Jong’un bileti kesildi
Toplam 5
Yorum
KABAHAT. CEBLERİNE BAKIYORLAR GS HİKAYE RECEP .T. : ONLARIN GS YA EMEĞİ GEÇMİŞ, ARTIK OLGUNLAŞMIŞLAR VE İYİ BİR YEDEK OLURLAR. ONLARIN YERİNE ONLAR GİBİ İYİ TRANSFER YAPMAYANLARDA
- ''Hazırım''
Toplam 2
Yorum
bfatih Sayın Albayrak bir cimbom aşığıdır, başkan yada başka bir görevle mutlaka aktif görev almalıdır, onun varlığı tüm camiaya moral verecektir
Barcelona Başkanı hakim karşısına çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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