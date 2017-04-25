Barça'dan Messi ve Iniesta açıklaması
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, yıldız oyuncuları Lionel Messi ve Andres Iniesta'nın sözleşmelerini uzatacaklarını açıkladı.
Fernandez, sözleşmeleri 30 Haziran 2018'de sona erecek Messi ve Iniesta'nın takımda kalmasını istediklerini belirterek, "Kimse endişelenmesin. Iniesta, sezon sonundan önce sözleşme ile ilgili hiçbir şey yapmayacağını söyledi. Onun bu kararına saygı duyuyoruz. Sezon bittiğinde, bu konunun çözülmüş olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İtalyan ekibi Juventus'ta sergilediği performansla dikkati çeken Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'ya ilişkin transfer iddiaları hakkında yorum yapmayan Fernandez, "Tek söyleyebileceğim, dünyanın en iyi 3 forvetine (Messi-Luis Suarez-Neymar) sahip olduğumuzdur. Bu üç isim de başka takıma transfer olamaz." değerlendirmesinde bulundu.
İspanyol basını, Barcelona Kulübü kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, Messi'nin sözleşmesinin birkaç hafta içinde 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılacağını öne sürdü. Arjantinli futbolcunun kulüpten senelik 30 milyon avro alacağı iddia edildi.
Öte yandan Fernandez, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan teknik direktör Luis Enrique'nin yerine takımın başına kimin geçeceğiyle ilgili soruya şöyle cevap verdi:
"Bu konu hakkında çalışıyoruz. Ama acelemiz yok. Çok rahat hareket etmek istiyoruz. Sezonun sonuna yaklaştık ve dikkatleri başka yere çekmek istemiyoruz. Şu anda önemli olan, Luis Enrique ile La Liga ve Kral Kupası'nı kazanmaktır. Gerçekten, gelecek sezon takımın başında kimin olacağını bilmiyorum."
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 14:39
- Medipol Başakşehir avantaj peşinde
Toplam 4
Yorum
Parcala Kartal 2 haftaya gorusuruz minik serce
- Taşlar yerinden oynadı
Toplam 28
Yorum
GALATASARAY ın başına dünyanın en iyi hocaları Mourinho-Ancelotti-Unai Emery-Jorge Jesus-del Bosque-Heynckes-Conte-Guardiola-Simeone... gelse BU KADRO İLE OLMAZ!
- ''Statü atladım''
Toplam 4
Yorum
vedaku Sende bu yorumunla beş para etmediğini kanıtladın, tebrikler.
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