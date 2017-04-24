Messi '500'ler kulübü'nde
Barcelonalı Messi, tek bir Avrupa kulübünün formasıyla resmi maçlarda 500 gole ulaşan 4'üncü futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, Gerd Müller (Bayern Münih), Jimmy McGrory (Celtic) ve Uwe Seeler'den (Hamburg) sonra tek bir Avrupa kulübünün formasıyla resmi maçlarda 500 gole ulaşan 4'üncü futbolcu oldu.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid'e karşı 2 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki Messi, Barcelona formasıyla çıktığı 577. resmi maçta 500. golünü kaydetti.
La Liga'da 343, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 94, İspanya Kral Kupası'nda 43, İspanya Süper Kupası'nda 12, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydeden Arjantinli milli futbolcu, böylece tek bir Avrupa kulübünün formasıyla resmi maçlarda 500 gole ulaşan 4'üncü futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Kariyerinde 32 kez hat-trick yapan Messi'nin, 4 gol attığı 4, 5 gol kaydettiği de bir maç bulunuyor. En skorer sezonu, fileleri 73 defa havalandırdığı 2011-2012 olan Messi'nin, bu sezon ise 47 golü var.
6 Aralık 2016'da "tek bir Avrupa kulübünün formasıyla en fazla gol atan futbolcular" listesinin 4. sırasındaki, Portekizli efsane oyuncu Eusebio'yu yakalayan Messi, şimdi de gözünü, Alman golcü Uwe Seeler'e dikti. Listenin 3. basamağındaki Seeler, 1954'ten 1972'ye kadar oynadığı ülkesinin Hamburg kulübünde 507 gole imza attı.
Listenin zirvesinde, Bayern Münih formasını giydiği 1965-1979 yıllarına 525 gol sığdıran Alman futbolcu Gerd Müller yer alıyor. Alman futbolcuyu, Celtic'te 522 gole imza atan İskoç forvet oyuncusu Jimmy McGrory (1922-1937) takip ediyor.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:26
- Dudu Eduardo takipte
Toplam 6
Yorum
adrian dudu alınır bana kalırsa ortalama değeri 5 milyon civarında, oyuncunun da belli ki isteği var başkan üstüne düşerse makul fiyata koparır
- Locadia takibi
Toplam 7
Yorum
kudrock feyenoordlu nicolai jorgenseni tercih ederim
- Yüksek tansiyon
Toplam 7
Yorum
SERVİS EDİLİYOR. TRİBÜNLERDE BİLE VAR GS YA GS İÇİN ÇALIŞAN ,GS YA KATKI VEREN YÖNETİM GELMEDİKÇE GS DAN ŞAMPİYONLUK BEKLEME. GS YIN İÇİNDE HALA AJANLAR VAR.HER ŞEY ANINDA DIŞARI
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