Arda Arsenal’de!
Barcelona’da gözden çıkarıldığı ileri sürülen milli futbolcumuzun 30 milyon euro bedelle İngiliz ekibine imza atacağı vurgulandı.
Barcelona'da forma giyen milli oyucumuz Arda Turan'la ilgili iddialara dün biri daha eklendi. Özellikle Çin ekiplerinin uzun süredir gündeminde olan milli futbolcunun gelecek sezon İngiltere'nin yolunu tutacağı belirtildi. İspanya'da yayın yapan Sport Gazetesi, Arda'nın Arsenal forması giyeceğini yazdı. Barcelona'nın Ada temsilcisinin 30 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği kaydedilirken, "Arda Turan, Barcelona'ya gelmeden önce de kendisini isteyen Arsenal'e gecikmeli de olsa gidecek. Katalan ekibi, bu teklifi kısa sürede kabul etti" ifadelerini kullanıldı.
DEVLER LİGİ'NDE 4 GOL
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son dönemde fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon La Liga'da oynadığı 17 maçta 3'er gol ve asistlik bir performans sergiledi. Arda, Şampiyonlar Ligi'nde ise forma giydiği 5 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yapmayı başardı.
DEVLER LİGİ'NDE 4 GOL
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son dönemde fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon La Liga'da oynadığı 17 maçta 3'er gol ve asistlik bir performans sergiledi. Arda, Şampiyonlar Ligi'nde ise forma giydiği 5 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yapmayı başardı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Arda Arsenal’de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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