Arda Turan için yeni iddia
Sakatlığı nedeniyle Barcelona'da şans bulamayan Arda için yeni bir iddia ortaya atıldı. İsmi Arsenal ile anılan milli futbolcu için Çin'den gelen tekliflerin arttığı belirtiliyor. İspanya basını, bonservisine 60 milyon euro ödemeye hazır olduğunu iddia etti.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Arda Turan için yeni iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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