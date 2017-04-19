 Arda Turan için yeni iddia – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    için yeni iddia

    Arda Turan için yeni iddia
    Sakatlığı nedeniyle 'da şans bulamayan Arda için yeni bir iddia ortaya atıldı. İsmi Arsenal ile anılan milli futbolcu için Çin'den gelen tekliflerin arttığı belirtiliyor. İspanya basını, bonservisine 60 milyon euro ödemeye hazır olduğunu iddia etti.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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