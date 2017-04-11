Neymar'ın korktuğu başına geldi!

La Liga'nın 31. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Malaga'ya 2-0 mağlup olduğu maçın 65. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Gördüğü kırmızı karttan sonra hakem kararlarını alkışlarla protesto ederek oyun alanını terk eden Brezilyalı oyuncuya 3 maç ceza verildi. Neymar böylece, ligin 33. haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynanacak El Clasico'da Barcelona formasını giyemeyecek.

Barcelona'nın itiraz etmesi beklenen kararın değişmemesi halinde Neymar, önümüzdeki hafta oynanacak Real Sociedad maçının yanı sıra 34. haftada oynanacak Osasuna karşılaşmasını da kaçıracak.