 Neymar'ın korktuğu başına geldi! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'ın korktuğu başına geldi!

    Neymar'ın korktuğu başına geldi!

    La Liga'nın 31. haftasında Malaga maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza alan 'nın yıldızı , El Clasico'da forma giyemeyecek.

    La Liga'nın 31. haftasında 'nın deplasmanda Malaga'ya 2-0 mağlup olduğu maçın 65. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

    Gördüğü kırmızı karttan sonra hakem kararlarını alkışlarla protesto ederek oyun alanını terk eden Brezilyalı oyuncuya 3 maç ceza verildi. böylece, ligin 33. haftasında ile deplasmanda oynanacak El Clasico'da Barcelona formasını giyemeyecek.

    Barcelona'nın itiraz etmesi beklenen kararın değişmemesi halinde Neymar, önümüzdeki hafta oynanacak Real Sociedad maçının yanı sıra 34. haftada oynanacak Osasuna karşılaşmasını da kaçıracak.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neymar'ın korktuğu başına geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.