Neymar'ın korktuğu başına geldi!
La Liga'nın 31. haftasında Malaga maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza alan Barcelona'nın yıldızı Neymar, El Clasico'da forma giyemeyecek.
La Liga'nın 31. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Malaga'ya 2-0 mağlup olduğu maçın 65. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
Gördüğü kırmızı karttan sonra hakem kararlarını alkışlarla protesto ederek oyun alanını terk eden Brezilyalı oyuncuya 3 maç ceza verildi. Neymar böylece, ligin 33. haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynanacak El Clasico'da Barcelona formasını giyemeyecek.
Barcelona'nın itiraz etmesi beklenen kararın değişmemesi halinde Neymar, önümüzdeki hafta oynanacak Real Sociedad maçının yanı sıra 34. haftada oynanacak Osasuna karşılaşmasını da kaçıracak.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 19:39
- Lens Fener'de kalıyor!
Toplam 22
Yorum
Kartal Sana hediye ederiz formasını sen dert etme ..
- Lyon elenirse...
Toplam 11
Yorum
bjkli olympiacos un hocasını nasıl yolladıysak inş seni de göndereceğiz genesio !!!
- ''Sanki Nou Camp!''
Toplam 17
Yorum
bjkli yüklenmeyin adama yapacak bişey yok çapınız bu :)
Neymar'ın korktuğu başına geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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