Barcelona fırsat tepti
La Liga'nın 31. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Malaga'ya 2-0 mağlup oldu.
La Rosaleda Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 32. dakikada Barcelona'nın eski oyuncusu Sandro Ramirez ve 90. dakikada Jony kaydetti.
Katalan ekibinin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 65. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Barcelona'da sakatlığı süren milli futbolcu Arda Turan, maç kadrosunda yer almadı.
Öte yandan Endülüs temsilcisi, evinde Barcelona'yı 14 sene sonra ilk kez mağlup etti.
Bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşayan Barcelona, 69 puanda kaldı ve haftayı beraberlikle kapatan 72 puanlı lider Real Madrid'i yakalama fırsatını değerlendiremedi. Üst üste 2. kez kazanan Malaga ise puanını 33'e çıkardı.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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