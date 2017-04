Madem öyle!

Kontratındaki özel maddeye güvenip her milli maç arasında soluğu ülkesi Hollanda’da alan Dick Advocaat’a yönetimden “Bu kez bizim dediğimiz olacak” denilip ‘referandum arası’ izni çıkmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın "tatil" planı bu kez işlemedi! Sözleşmesinde "milli aralarda isterse ülkesine gidebilir" maddesi bulunan ve bu maddeyi her defasında işleten Hollandalı teknik direktör, önümüzdeki hafta referandum için verilen arada da ülkesine gitme hayali kuruyordu. Ancak 69 yaşındaki çalıştırıcının kurduğu bu tatlı hayal suya düştü... Advocaat, yönetime başvurarak Akhisar Belediyespor maçı sonrası 1 haftalık tatil için yönetimden izin istedi. Takımın başında ise her zaman olduğu gibi yardımcıları Mario Been ve Cor Pot olacağını söyledi.



'O MADDEYE UYMUYOR'

Ancak yönetim, "Takım sen yokken rehavete kapılıyor. Kaldı ki dönüşte TT Arena'da Galatasaray'la çok kritik bir maçımız var. Kesinlikle izin veremeyiz. Takımın başında olmalısın" diyerek Advocaat'a "ret" yanıtı verdi. Hocaya, sözleşmesinde yazan "izin" maddesinin referandum arasında geçerli olmayacağı hatırlatıldı.



Emre BOL