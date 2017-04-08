Barcelona'da sakatlık şoku

İspanyol temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcusu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığının bulunduğu sağ dizine artroskopi uygulandığı bildirildi.

Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen Thiago Alcantara'nın kardeşi olan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.