Barcelona fırsat tepti
İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 31. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Malaga'ya 2-0 mağlup oldu.
La Rosaleda Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 32. dakikada Barcelona'nın eski oyuncusu Sandro Ramirez ve 90. dakikada Jony kaydetti.
Katalan ekibinin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 65. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Barcelona'da sakatlığı süren milli futbolcu Arda Turan, maç kadrosunda yer almadı.
Öte yandan Endülüs temsilcisi, evinde Barcelona'yı 14 sene sonra ilk kez mağlup etti.
Bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşayan Barcelona, 69 puanda kaldı ve haftayı beraberlikle kapatan 72 puanlı lider Real Madrid'i yakalama fırsatını değerlendiremedi. Üst üste 2. kez kazanan Malaga ise puanını 33'e çıkardı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:02
- 90+Atiba
Toplam 17
Yorum
aga Mustafa Yumludan sonra Sırada Uğur, yazıyoruz kızıyorlar, gereksiz yere elle oynama hakem penaltı vermedi, faul frikik gol.Bu Uğura dikkat .
- Tarihi bir rekor
Toplam 1
Yorum
ismail trabzonsporu tebrik ediyorum bjk nin golleri kelepir tsnin golleri çok güzeldi frikik kararı maça en yakışmayan karardı
- Şenol Güneş: 61. puanımızı Trabzon'da aldık
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Şenol Güneş eskiden de konuşmayı pek beceremezdi. Şimdi iyice kocamış. Ne dediğini bilmiyor.
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