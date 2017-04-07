 Barcelona'da sakatlık şoku – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Barcelona'da sakatlık şoku

    Barcelona'da sakatlık şoku

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu , sakatlığı nedeniyle 4 ay forma giyemeyecek.

    İspanyol temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcusu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığının bulunduğu sağ dizine artroskopi uygulandığı bildirildi.

    Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen Thiago Alcantara'nın kardeşi olan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:10
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