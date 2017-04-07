Barcelona'da sakatlık şoku
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Rafinha, sakatlığı nedeniyle 4 ay forma giyemeyecek.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığının bulunduğu sağ dizine artroskopi uygulandığı bildirildi.
Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen Thiago Alcantara'nın kardeşi olan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:10
- Konya'da penaltı kararı
Toplam 9
Yorum
gökhan yan hakemi dinlemek zorunda diye bi kural yok, ayrıca net bi penaltı
- Konya'da penaltı kararı
Toplam 9
Yorum
gökhan öne doğru sol koluyla itiyor, net bi penaltı tartışmaya gerek yok
- ‘Messi’ diyeti!
Toplam 7
Yorum
Aslan BRUMA-LINNES-CAROLE VE G.RODRIGUES DISINDAKILER LIGIN EN YAVAS KOSAN FUTBOLCULARI
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