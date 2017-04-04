 ''Arda Turan Barça’da kalacak'' – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    '' Barça’da kalacak''

    ''Arda Turan Barça’da kalacak''
    'da transfer iddialarının ardı arkasının kesilmediği milli yıldızımız için takım arkadaşı Ter Stegen'den çarpıcı bir itiraf geldi. Arda Turan'ın takımdan ayrılması durumunda ne yapılacağı sorulan İspanyol devinin Alman kalecisi, "Burada olacak, o burada olacak" diye verdiği yanıtla başarılı orta sahanın Katalanlar'da kalacağının sinyallerini verdi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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