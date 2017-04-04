"100'ler kulübü"nün son üyesi Neymar

Granada'ya karşı 4-1 kazanılan mücadelede rakip fileleri havalandıran Neymar, Barcelona'da çıktığı 177. resmi maçında 100. kez gol sevinci yaşadı. Neymar, yakın zamanda 100'ler kulübüne giren takım arkadaşı Luis Suarez, Atletico Madridli Fernando Torres, Arsenallı Theo Walcott ve Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin ardından bunu başaran son isim oldu.

Almanya'nın "Transfermarkt" internet sitesine göre bu 4 futbolcunun yanı sıra şu an görev aldıkları takımlarda 17 isim daha 100 gole ulaşmayı başardı. Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Barcelona'da Lionel Messi, Athletic Bilbao'da Aritz Aduriz, Paris Saint-Germain'de (PSG) Edinson Cavani, Olympique Lyon'da Alexandre Lacazette, Bayern Münih'te Thomas Müller, Franck Ribery, Arjen Robben, Borussia Dortmund'da Pierre-Emerick Aubameyang, Schalke 04'te Klass-Jan Huntelaar, Eintracht Frankfurt'ta Alexander Meier, Bayer Leverkusen'de Stefan Kiessling, Manchester City'de Sergio Agüero, Manchester United'da Wayne Rooney, Roma'da Francesco Totti ve Chievo'da Sergio Pelissier, mevcut takımlarında 100 gol barajını yakaladı.

- Bu sene 4 oyuncu daha 100'e ulaştı

Futbol dünyasında bu yıl 100'ler kulübüne, Neymar'ın yanı sıra 4 futbolcu daha girdi.

Luis Suarez, Athletic Bilbao ile 11 Ocak'ta oynanan İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanşında attığı golle, Barcelona'da çıktığı 120. resmi maçında 100. golünü kaydetti. Suarez ayrıca, Katalan ekibinde 1940'lı yıllarda İspanyol Mariano Martin ve 1950'li senelerde Laszlo Kubala'nın ardından 100 gol barajına en hızlı ulaşan 3. futbolcu oldu. Martin'in 99 maçta 100 gol attığı Barcelona'da, Kubala ise 103 karşılaşmada aynı rakama erişti.

Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 24. haftasında 11 Mart'ta karşılaştıkları Eintracht Frankfurt önünde fileleri 2 kez havalandırarak Bayern Münih'te 135. maçında 100 gol barajına ulaştı. Lewandowski, geçen hafta Augsburg karşısında üç gol atıp "hat-trick" yaparak Borussia Dortmund'daki gol sayısını da (103) yakaladı.

İngiliz forvet Theo Walcott, Arsenal formasıyla 100. golünü, 372. maçında attı. Walcott, Federasyon Kupası 5. turunda Sutton United karşısında 20 Şubat'ta oynanan maçta attığı golle 100'ler kulübüne girdi.

Fernando Torres, Leganes ile 4 Şubat'ta oynadıkları ve Atletico Madrid formasıyla çıktığı 295. maçında 100. golünü buldu.

- Messi, 500. golün eşiğinde

Barcelona'da 100. golünü uzun süre önce kaydeden Arjantinli yıldız Lionel Messi, kulübünde 500 gole ulaşmaya hazırlanıyor.

Katalan ekibinde 573 maçta 497 golü bulunan Messi, 3 kez daha rakip fileleri havalandırması halinde resmi maçlardaki 500. golünü kaydetmiş olacak.

- Ronaldo, 400 gole yakın

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla oynadığı 383 resmi maçta 390 golü bulunuyor.

Manchester United'ın ardından Real Madrid'deki 100. gol sevincini de uzun zaman önce yaşayan Ronaldo, 10 gol daha bulması durumunda İspanyol ekibinde 400'ler kulübüne girecek.

- Resmi maçlarda 100'ler kulübünün diğer üyeleri

Ronaldo'nun takım arkadaşı Karim Benzema, 2009'dan bu yana forma giydiği Real Madrid'de 100 golü geçen diğer bir isim oldu.

Real Madrid'de 354 resmi maçta görev yapan Benzema, 179 gole imza attı.

Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Napoli'nin ardından mevcut kulübü PSG'de de 100 golü geçmeyi başardı. Fransız ekibinde 188 maça çıkan Cavani, 121 gol buldu.

Arjantinli Sergio Agüero da Atletico Madrid'den sonra Manchester City'de 100 gol barajını aştı. Manchester ekibinde 244 karşılaşmada boy gösteren Agüero, 162 gol kaydetti.

Bayern Münih'te Lewandowski'nin yanı sıra 246 maçta 126 gol atan Robben, 386 karşılaşmada 160 gol bulan Müller ve 344 müsabakada 109 gol kaydeden Ribery, 100'ler kulübünün üyeleri arasında yer aldı.

Manchester United'da 100'ler kulübünü uzun süre önce aşan tecrübeli futbolcu Wayne Rooney, 551 karşılaşmada 250 gole ulaştı.

Roma'nın emektar futbolcusu Francesco Totti ise takımıyla 300 golü aşmayı başardı. Başkent temsilcisinde 776 maça çıkan Totti, 306 defa gol sevinci yaşadı.

- Giroud, 100'ler kulübüne girmeye hazırlanıyor

Arsenal'ın Fransız forveti Olivier Giroud, takımında 100'ler kulübünün son üyesi olmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibinde çıktığı 216 maçta 94 gol atma başarısı gösteren Giroud'nun 100'ler kulübüne dahil olabilmesi için 6 gol daha kaydetmesi gerekiyor.