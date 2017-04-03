Barça'nın 12-0'lık galibiyetine şike soruşturması
İspanya 3. Futbol Ligi'nde (Segunda B) hafta sonu oynanan ve 12-0 biten Barcelona B-Eldense maçıyla ilgili şike iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Aldığı mağlubiyetle matematiksel olarak ligden düşmeyi garantileyen ve maçın ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Eldense Kulübü, Barcelona B takımına karşı aldıkları 12-0'lık yenilgide bazı futbolcularının şike yaptığından şüphelenildiğini ve konu açıklığa kavuşana kadar A takımın tüm sportif faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.
İspanyol basınına konuşan Eldense Kulübünün Başkanı David Aguilar da söz konusu maçta bazı futbolcularının şike yaptığıyla ilgili Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumuna ve polise suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Aguilar, "Bu işin arkasında sponsorluk sözleşmesini bitirdiğimiz bir İtalyan şirket olabilir. Maçta garip şeyler gördüm. Futbolcular isteksizdi, topa ayak bile uzatmadılar, sadece bir sarı kart çıktı." ifadelerini kullandı.
Eldense takımının futbolcularından Said de Katalan radyosu RAC 1'e verdiği demeçte "Bu işin içinde 4 futbolcu var ve bunlardan birisi lider. İsimlerini şimdi veremem. Bazı tehditler alıyorum. Teknik direktörümüzün de olanlardan haberi vardır, eminim." açıklamasında bulundu.
Karşılaşmada ilk 11'de forma giyeceğinin maçtan sadece bir kaç dakika önce kendisine söylendiğini aktaran Said, ilk yarı art arda gol yemeye başladıklarından sonra farklı bir yenilgi olacağını anladığını ve ikinci yarı sahaya çıkmayı kabul etmediğini anlattı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:32
- RvP’den tek başına 7 puan
Toplam 5
Yorum
6 PUAN 6 PUAN DA KAJER VE TOPEL DEN. 3 MEHMET 3 KAJER 6 PUAN.
- Kaybolan yıldızlar
Toplam 4
Yorum
burak can Nasreddin hoca ya sormuşlar sizin orda eski ayı ne yaparlar diye.Kır pıp kır pıp yıldız yaparlar demiş.
- Beni bitirdi!
Toplam 29
Yorum
VOLKAN ŞEN VOLKAN ŞEN GİBİ ADAM OYUNDAN ALINIR MI. UEFA KUPASINA KOY RAKİBE DALSIN KIRMIZI YESİN. HER MAÇ 11 İ BANKO BU ADAMIN.HAKSIZLIK ETMEYİN:)
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