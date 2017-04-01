Sampaoli: Messi’nin hocası olmak hayalim
Adı Barcelona ile anılan Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli konuyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Arjantinli çalıştırıcı "Messi'yi çalıştırmak en büyük hayalim. O dünyanın en iyi futbolcusu" ifadelerini kullandı. Barcelona'da yönetim Messi'ye sormadan hoca belirleyemediği için Sampaoli'nin bu ifadeleri göreve gelmesi için çok önemli. Yıldız isim transferlerde de etkili konumda.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
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