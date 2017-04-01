 Sampaoli: Messi’nin hocası olmak hayalim – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Sampaoli: ’nin hocası olmak hayalim

    Sampaoli: Messi’nin hocası olmak hayalim
    Adı ile anılan Sevilla'nın teknik direktörü konuyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Arjantinli çalıştırıcı "'yi çalıştırmak en büyük hayalim. O dünyanın en iyi futbolcusu" ifadelerini kullandı. Barcelona'da yönetim Messi'ye sormadan hoca belirleyemediği için Sampaoli'nin bu ifadeleri göreve gelmesi için çok önemli. Yıldız isim transferlerde de etkili konumda.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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