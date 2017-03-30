Messi kendini savundu
Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta yardımcı hakeme küfür ettiği gerekçesiyle 4 maç men cezası alan Lionel Messi, yanlış anlaşıldığını söyledi.
FIFA tarafından 4 maçın yanında 10 bin İsviçre frangı (36 bin 500 Türk Lirası) para cezasına da çarptırılan 29 yaşındaki futbolcu, "Sözlerimle yardımcı hakemi rahatsız ettiysem özür dilerim. Kendi kendime söylendim, kesinlikle direkt hakeme karşı küfür etmedim. Açılan soruşturmanın, bana karşı herhangi bir yaptırımı olmadan kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.
- Maradona'dan Messi savunması
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona ise, Messi'ye verilen 4 maç men cezasını çok ağır bulduğunu ifade etti.
Arjantin basınına yaptığı açıklamada, verilen cezayı korkunç olarak nitelendiren 56 yaşındaki futbol adamı, "FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bu konuyu konuşacağım. 4 maç çok fazla. Messi'nin savunmasında söylediği sözler de çok önemli. Bence bu durum, kararı değiştirebilir." ifadelerini kullandı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:38
- Cavani'nin yanı Van Persie!
Toplam 13
Yorum
KrAlex Kronik sakat olduğunu bildiklerini düşünüyorum son derece alanın elinde kalır. Sırf forma satışına faydası oldu gerisi çöp.
- Doping, pistte madalya bırakmadı
Toplam 3
Yorum
sami zaten normal yoldan madalya kazanmamiz imkansizdi, sporculardan cok antrenorler ve federasyon hakkinda srusturma acilmali, onlar tesvik etti
- Umut iksiri
Toplam 5
Yorum
Ufuk Fenerbahçe'nin transfer komitesinin yerine ben gelsem, 5m ye şampiyon olabilecek kadro kurarım. Bu kadar kötü transfer komitesi olamaz
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