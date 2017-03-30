 Messi kendini savundu – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Messi kendini savundu

    Messi kendini savundu

    Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta yardımcı hakeme küfür ettiği gerekçesiyle 4 maç men cezası alan Lionel Messi, yanlış anlaşıldığını söyledi.

    İspanya'nın El Mundo Deportivo gazetesine açıklamalarda bulunan Barcelonalı futbolcu, yardımcı hakeme küfür etmediğini belirterek, "Yardımcı hakem Brezilyalı'ydı. Ne söylediğimi gayet iyi anladı. Dostane bir şekilde konuştuk. Hiçbir zaman onu aşağılamak istemedim." değerlendirmesinde bulundu.

    FIFA tarafından 4 maçın yanında 10 bin İsviçre frangı (36 bin 500 Türk Lirası) para cezasına da çarptırılan 29 yaşındaki futbolcu, "Sözlerimle yardımcı hakemi rahatsız ettiysem özür dilerim. Kendi kendime söylendim, kesinlikle direkt hakeme karşı küfür etmedim. Açılan soruşturmanın, bana karşı herhangi bir yaptırımı olmadan kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

    - Maradona'dan Messi savunması

    Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona ise, Messi'ye verilen 4 maç men cezasını çok ağır bulduğunu ifade etti.

    Arjantin basınına yaptığı açıklamada, verilen cezayı korkunç olarak nitelendiren 56 yaşındaki futbol adamı, "FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bu konuyu konuşacağım. 4 maç çok fazla. Messi'nin savunmasında söylediği sözler de çok önemli. Bence bu durum, kararı değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:38
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