FIFA'dan Messi'ye 4 maç ceza!
FIFA, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta yardımcı hakeme sözlü sataşmada bulunduğu gerekçesiyle Lionel Messi'ye 4 maç men cezası verdi.
Açıklamada, "Messi, yardımcı hakeme sözlü sataşmadan dolayı suçlu bulunmuştur." ifadesi yer aldı.
Alınan karar doğrultusunda, Messi'nin 4 maç men ve 10 bin İsviçre frangı (yaklaşık 10 bin dolar) para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Böylece Messi, Arjantin'in 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde bundan sonra oynayacağı ilk 4 maçta yer alamayacak. Messi'nin cezalı olacağı ilk maç, bu gece Bolivya ile Arjantin arasında oynanacak.
Arjantin ile Şili arasında geçen hafta oynanan karşılaşmanın sonlarına doğru yardımcı hakem, Messi'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle bayrağını kaldırmış, Arjantinli oyuncu ise elini sallayarak Brezilyalı hakeme sözlü sataşmada bulunmuştu.
Elemelerin bitmesine 5 maç kala Arjantin, grupta 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Arjantin, 14. hafta mücadelesinde bu gece TSİ 23.00'te Bolivya ile karşılaşacak.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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