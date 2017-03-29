Barcelona'dan FIFA'ya Messi eleştirisi
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, FIFA tarafından 4 milli maçtan men cezası alan Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'yi savundu.
Açıklamada, saha içi ve dışında sportmen hareketleriyle örnek gösterilen Messi'nin kulüp olarak yanında olunduğu da vurgulandı.
Messi, Arjantin ile Şili arasındaki 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında yardımcı hakemle sözlü münakaşada bulunduğu gerekçesiyle FIFA Disiplin Kurulu tarafından 4 maç men cezası almıştı. Arjantin, Messi'den yoksun çıktığı ilk maçta Bolivya'ya 2-0 yenilerek, gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma şansını tehlikeye sokmuştu.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:00
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Toplam 30
Yorum
Ex Fb liyim Ama Tr gelmesini hic istemem.Adamin futbol hayati biter. Biz ne gencler yetenekler harcamis bir milletiz
- Fred davasında gidişat olumlu
Toplam 3
Yorum
Siyah-Beyaz1903 fb davayi kazanir belki ama 15 milyon yerine 15 bin lira gelir demedi demeyin
- Terim, milli takımda kendini aştı
Toplam 2
Yorum
ADANALI SENİN GİBİ Mİ ADANALI. SATIŞLAR YAPARAK MI. SENARYOLU FUTBOL LA REAL MADRİT İ Mİ YENDİN.
Barcelona'dan FIFA'ya Messi eleştirisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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