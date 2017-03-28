FIFA'dan Messi'ye 4 maç ceza!
FIFA, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta yardımcı hakeme sözlü sataşmada bulunduğu gerekçesiyle Lionel Messi'ye 4 maç men cezası verdi.
FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili'yi 1-0 yendikleri maçta yardımcı hakeme elini sallayarak sözlü sataşmada bulunan Arjantinli Messi hakkında açılan soruşturmayla ilgili kararın verildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Messi, yardımcı hakeme sözlü sataşmadan dolayı suçlu bulunmuştur." ifadesi yer aldı.
Alınan karar doğrultusunda, Messi'nin 4 maç men ve 10 bin İsviçre frangı (yaklaşık 10 bin dolar) para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Böylece Messi, Arjantin'in 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde bundan sonra oynayacağı ilk 4 maçta yer alamayacak. Messi'nin cezalı olacağı ilk maç, bu gece Bolivya ile Arjantin arasında oynanacak.
Arjantin ile Şili arasında geçen hafta oynanan karşılaşmanın sonlarına doğru yardımcı hakem, Messi'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle bayrağını kaldırmış, Arjantinli oyuncu ise elini sallayarak Brezilyalı hakeme sözlü sataşmada bulunmuştu.
Elemelerin bitmesine 5 maç kala Arjantin, grupta 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Arjantin, 14. hafta mücadelesinde bu gece TSİ 23.00'te Bolivya ile karşılaşacak.
Açıklamada, "Messi, yardımcı hakeme sözlü sataşmadan dolayı suçlu bulunmuştur." ifadesi yer aldı.
Alınan karar doğrultusunda, Messi'nin 4 maç men ve 10 bin İsviçre frangı (yaklaşık 10 bin dolar) para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Böylece Messi, Arjantin'in 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde bundan sonra oynayacağı ilk 4 maçta yer alamayacak. Messi'nin cezalı olacağı ilk maç, bu gece Bolivya ile Arjantin arasında oynanacak.
Arjantin ile Şili arasında geçen hafta oynanan karşılaşmanın sonlarına doğru yardımcı hakem, Messi'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle bayrağını kaldırmış, Arjantinli oyuncu ise elini sallayarak Brezilyalı hakeme sözlü sataşmada bulunmuştu.
Elemelerin bitmesine 5 maç kala Arjantin, grupta 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Arjantin, 14. hafta mücadelesinde bu gece TSİ 23.00'te Bolivya ile karşılaşacak.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor 7 transfer istedi
Toplam 24
Yorum
malesef tudor geldiğinden beri takıma top oynatmadı kontra atak futbolu bize ters! bizler hücum futbolu istiyoruz tudorda fazla ömür göremiyorum
- Tolgay ısrarı
Toplam 17
Yorum
GARAGARTAL Ne satması kardeşim.Atiba kaç sene daha oynayabilcek.Sonra yine adam ara,ön libero ara ortasaha ara.Bu adam satılmaz,çok yönlü futbolcu
- Volkan takıma katılıyor
Toplam 1
Yorum
çilekeş katılmasa ne iyi olurdu.
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