 Yok artık Messi! – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Yok artık Messi!

    Yok artık Messi!

    Arjantinli, Arda Turan’a kafaya taktı! Sözleşme yenilemek için Barça’ya yeni şartlar sunan Tangocu, milli oyuncumuzla birlikte birçok ismin gönderilmesini istedi.

    Uzun süredir Barcelona ile 2018'de bitecek sözleşmesini uzatması beklenen 'den olay yaratan istek... Arjantinli futbolcunun yeni imza için gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili söz sahibi olmak istediği iddia edildi. İspanyol basınında en çok konuşulan konuların başında bu haber gelirken, Tangocu'nun; Bernardo Silva, Ousmane Dembeme, Antoine Griezmann ve Hector Bellerin gibi oyuncuların alınmasını istedi. Yıldız futbolcu, Arda ile birlikte Gomes, Alcacer, Mathieu, Digne ve Denis Suarez'in gönderilmesini talep etti.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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