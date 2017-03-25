Barcelona'da Cruyff'un adı yaşatılacak
La Liga ekiplerinden Barcelona, geçen yıl hayatını kaybeden efsane oyuncusu ve teknik direktörü Johan Cruyff'un adını antrenman tesisinde yapılacak stada verecek.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ciutat Esportiva antrenman tesisinde yapılacak stada "Johan Cruyff" adının verileceği bildirildi.
Açıklamada, ayrıca yeniden yapılacak Camp Nou'da Hollandalı efsane futbol adamının heykelinin yer alacağı, Barcelona müzesinde ise Cruyff'un hayatına ve Katalan ekibindeki dönemine adanan bir serginin açılacağı ifade edildi. Bu bölümdeki en değerli 2 parçanın, Cruyff'un ailesi tarafından kulübe bağışlanan 1974 Ballon d'Or ödülü ve 9 numaralı forma olacağı kaydedildi.
Barcelona ile oyuncu ve teknik direktör olarak birçok şampiyonluk yaşayan Cruyff, geçen yıl 68 yaşında hayatını kaybetmişti.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:18
- F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde!
Toplam 1
Yorum
can futboldada böyle değilmi üst sıradakileri yen küme düşene yenil
- Serdar bin pişman
Toplam 5
Yorum
TS Sen gelme, Serdar. Trabzon kökenli olduguna ragmen sen parayi tercih ettin. TS taraftari bunu asla kabul edemez ve etmeyecek.
- Caner ve Ersan'lı Beşiktaş kaybetti
Toplam 4
Yorum
Ali Bu kaleci yuzunden sampuyonluk giddi hala yedekde duruyo hayret
Barcelona'da Cruyff'un adı yaşatılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.