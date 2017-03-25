 Barcelona'da Cruyff'un adı yaşatılacak – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    'da Cruyff'un adı yaşatılacak

    Barcelona'da Cruyff'un adı yaşatılacak

    La Liga ekiplerinden , geçen yıl hayatını kaybeden efsane oyuncusu ve teknik direktörü 'un adını antrenman tesisinde yapılacak stada verecek.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ciutat Esportiva antrenman tesisinde yapılacak stada "" adının verileceği bildirildi.

    Açıklamada, ayrıca yeniden yapılacak Camp Nou'da Hollandalı efsane futbol adamının heykelinin yer alacağı, müzesinde ise Cruyff'un hayatına ve Katalan ekibindeki dönemine adanan bir serginin açılacağı ifade edildi. Bu bölümdeki en değerli 2 parçanın, Cruyff'un ailesi tarafından kulübe bağışlanan 1974 Ballon d'Or ödülü ve 9 numaralı forma olacağı kaydedildi.

    Barcelona ile oyuncu ve teknik direktör olarak birçok şampiyonluk yaşayan Cruyff, geçen yıl 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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