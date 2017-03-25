 Arda Turan'dan Es-Es paylaşımı – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Arda Turan'dan Es-Es paylaşımı

    Arda Turan'dan Es-Es paylaşımı

    Barcelona'da forma giyen A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Turan, sosyal medya hesabından 'Es es es kikiki eski eski es.' paylaşımında bulundu.

    2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde dün akşam Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım, Moldova ile hazırlık maçında karşılaşmak için Eskişehir'e geldi. Özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e gelen A Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan, sosyal medyada Selçuk İnan'la birlikte üzerinde 'Es es es kikiki eski eski es' yazılı selfie paylaştı.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:59
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