Arda Turan'dan Es-Es paylaşımı

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde dün akşam Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım, Moldova ile hazırlık maçında karşılaşmak için Eskişehir'e geldi. Özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e gelen A Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan, sosyal medyada Selçuk İnan'la birlikte üzerinde 'Es es es kikiki eski eski es' yazılı selfie paylaştı.