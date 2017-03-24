 Avrupa’da diğer derbi bugün – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Avrupa’da diğer derbi bugün

    Avrupa’da diğer derbi bugün
    THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden diğer iki Türk takımı Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank bugün karşı karşıya gelecek. Özellikle deplasmandaki kötü performansıyla ilk 8 şansını zora sokan Daçka ile Cimbom, saat 20.15'te Volkswagen Arena'da karşı karşıya gelecek.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:38
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