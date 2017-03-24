Avrupa’da diğer derbi bugün

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden diğer iki Türk takımı Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank bugün karşı karşıya gelecek. Özellikle deplasmandaki kötü performansıyla ilk 8 şansını zora sokan Daçka ile Cimbom, saat 20.15'te Volkswagen Arena'da karşı karşıya gelecek.