 Neymar’dan Ada’ya mesaj – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    ’dan Ada’ya mesaj

    Neymar’dan Ada’ya mesaj

    Pep Guardiola'nın M.City'nin başına geçmesinin ardından ismi bu kulüple anılan 'da flaş gelişme...

    ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı, Ada ekibinden ciddi teklifler aldığını doğrularken, "Premier Lig'e bir hayranlığım var. Kim bilir, bir gün burada oynayabilirim. Herkes Guardiola gibi bir teknik direktörlerle çalışmak ister" dedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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