Luis Enrique'den Messi'ye övgü
İspanyol ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique, performansıyla rekorları altüst eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin rakamlarının inanılmaz olduğunu söyledi.
Messi'nin performansını "inanılmaz" olarak nitelendiren 46 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Neredeyse tüm rekorları kırdı ve kırmaya da devam edecek. Onu izlemek büyük keyif. Messi'nin rakamları inanılmaz. Artık kimsenin ulaşamayacağı seviyede. Bunu gelecekte daha iyi anlayacağız." ifadelerini kullandı.
Bir maç eksiği bulunan Real Madrid'in iki puan gerisinde ikinci sırada yer alan Barcelona'nın La Liga'daki şampiyonluk şansına da değinen Enrique, "Şampiyonluk şansımız devam ediyor. Mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Real Madrid ile aramızdaki farkı kapatmak için önümüze çıkacak bir fırsatı değerlendirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:23
- Hesap tutmadı
Toplam 16
Yorum
murat1903 renklilere bay uydurma bir penaltı die tutturmuşlar ne penaldtısı br de 2 tane hee tabi tabi :D haksız yere verilen kırmızı kart ne olcek ;)
- Sil baştan
Toplam 13
Yorum
KaanFb Sezin başında bu isimleri aynen ben yazdım bunlar 2 lig topçu dedim benle dalga gectiler bunlara mehmet topla ve alper potuguda ekleyin.
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 26
Yorum
ağzı olan konuşuyor bu tür anlamsız konuşmalara ister maçtan önce ister sonra yasak gelmeli maç oynanmadan hakem hakkında kötü konuşmalar suç olmalı.
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