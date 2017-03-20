 Luis Enrique'den Messi'ye övgü – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Luis Enrique'den Messi'ye övgü

    Luis Enrique'den Messi'ye övgü

    İspanyol ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique, performansıyla rekorları altüst eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin rakamlarının inanılmaz olduğunu söyledi.

    Enrique, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Valencia'yı 4-2 yendikleri 28. hafta maçında 2 gol atarak tüm kulvarlarda üst üste 8 sezon 40 gol barajını geçen ilk İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) futbolcusu olan Messi'nin performansını değerlendirdi.

    Messi'nin performansını "inanılmaz" olarak nitelendiren 46 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Neredeyse tüm rekorları kırdı ve kırmaya da devam edecek. Onu izlemek büyük keyif. Messi'nin rakamları inanılmaz. Artık kimsenin ulaşamayacağı seviyede. Bunu gelecekte daha iyi anlayacağız." ifadelerini kullandı.

    Bir maç eksiği bulunan Real Madrid'in iki puan gerisinde ikinci sırada yer alan Barcelona'nın La Liga'daki şampiyonluk şansına da değinen Enrique, "Şampiyonluk şansımız devam ediyor. Mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Real Madrid ile aramızdaki farkı kapatmak için önümüze çıkacak bir fırsatı değerlendirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:23
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