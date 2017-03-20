Barcelona takibe devam

LaLiga'da Real Madrid ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Barcelona, Messi, Suarez ve Neymar'ın etkili oyunuyla Valencia'yı 4-2 mağlup etti.

Camp Nou'da durgun başlayan karşılaşmada perdeyi Mangala açtı. 29. dakikada kullanılan kornere Barçalı oyuncularının bakışları güzel bir kafa vuruşu gerçekleştiren defans oyuncusu Valencia'yı deplasmanda öne geçirdi. 35. dakikada Neymar'ın bekletmeden kullandığı taç atışında topu önünde bulan Suarez skora dengeyi getirdi. 44. dakikada Suarez'i ceza sahası içersinde gole giderken düşüren Mangala oyundan atılırken, penaltıyı kullanan Messi Barça'yı 2-1 öne geçirdi. Ancak ilk yarı bitmeden Barça kalesinde şok bir gol gördü. Gol sonrası yapılan santrada altı pasta bomboş durumda alan Barça'dan kiralık Munir El Haddadi maça yeniden dengeyi getirdi.



İkinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Barça, 53. dakikada Messi'nin golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda gol kaçırma yarışına giren Katalanlar, 89. dakikada Andre Gomes'in golü ile rahatladı ve karşılaşmayı da 4-2 kazandı.



Bu skorun ardından 63 puana çıkan Barça, maç eksiği bulunan lider Real Madrid'in 2 puan gerisinde milli maç arasına girdi. Bu sezon 14. yenilgisini alan Valencia 30 puanda kaldı.