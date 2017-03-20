Barcelona takibe devam
LaLiga'da Real Madrid ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Barcelona, Messi, Suarez ve Neymar'ın etkili oyunuyla Valencia'yı 4-2 mağlup etti.
Camp Nou'da durgun başlayan karşılaşmada perdeyi Mangala açtı. 29. dakikada kullanılan kornere Barçalı oyuncularının bakışları güzel bir kafa vuruşu gerçekleştiren defans oyuncusu Valencia'yı deplasmanda öne geçirdi. 35. dakikada Neymar'ın bekletmeden kullandığı taç atışında topu önünde bulan Suarez skora dengeyi getirdi. 44. dakikada Suarez'i ceza sahası içersinde gole giderken düşüren Mangala oyundan atılırken, penaltıyı kullanan Messi Barça'yı 2-1 öne geçirdi. Ancak ilk yarı bitmeden Barça kalesinde şok bir gol gördü. Gol sonrası yapılan santrada altı pasta bomboş durumda alan Barça'dan kiralık Munir El Haddadi maça yeniden dengeyi getirdi.
İkinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Barça, 53. dakikada Messi'nin golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda gol kaçırma yarışına giren Katalanlar, 89. dakikada Andre Gomes'in golü ile rahatladı ve karşılaşmayı da 4-2 kazandı.
Bu skorun ardından 63 puana çıkan Barça, maç eksiği bulunan lider Real Madrid'in 2 puan gerisinde milli maç arasına girdi. Bu sezon 14. yenilgisini alan Valencia 30 puanda kaldı.
İkinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Barça, 53. dakikada Messi'nin golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda gol kaçırma yarışına giren Katalanlar, 89. dakikada Andre Gomes'in golü ile rahatladı ve karşılaşmayı da 4-2 kazandı.
Bu skorun ardından 63 puana çıkan Barça, maç eksiği bulunan lider Real Madrid'in 2 puan gerisinde milli maç arasına girdi. Bu sezon 14. yenilgisini alan Valencia 30 puanda kaldı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş: "Ali Şafak bey iyi biliyordur"
Toplam 15
Yorum
fxq şenol güneş antalya üzerinden bjk nin nasıl maçlar aldığını iyi özetlemiş
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 15
Yorum
hadi yine iyisin bu sene de şampiyonsunuz , neyseki borcunuz var eski başkanınıza . şampiyon olacaksınız ki ödeyesiniz borcunuzu :)) herkes herşeyi biliyor.
- Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı
Toplam 4
Yorum
çirkef antalyalılar. Olum sen şakamısın ne içdin,otobuse saldıranlar antalyaspor taraftarı .
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