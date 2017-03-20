Arda Turan'dan alkışlanacak hareket

Arkadaşları ile birlikte 2 Ağustos 2015 tarihinde Gazi Mahallesi'nde yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun ensesine isabet etmesi sonucu omuriliği zedelenerek ağır yaralanan, aylar süren yoğun bakım tedavisi ardından fizik tedaviye alınan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un hastane önünden ayrılamayan annesi işsiz kalırken, yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi babası Bülent Çavuş, tüm birikimlerini harcadı. Aile Şişli'deki özel bir merkezde uygulanan ve olumlu sonuç aldıkları ancak yıllık gideri 189 bin TL'yi bulan tedavi giderlerini karşılayamadı. Mahalle sakinlerinin öncülüğünde 28 Mart'ta 20 yerel sanatçının destek verdiği gece düzenlenmesi için harekete geçti. Ancak, bu gece için bastırılan biletlerin satışı beklentilerin çok altında kaldı.

Bugüne kadar aralarında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a, sanatçı Yeşim Salkım'a, İstanbul'daki çeşitli belediye başkanı ve parti ve ilçe yöneticilerinin de yer aldığı tanınmış çok sayıda ismin ziyaret ettiği Ahmet Emre Çavuş'un tedavisinde zorlanan baba Çavuş ne yapacağını şaşırdı.

ARDA'DAN MORAL FORMASI

Aileye moral vermek isteyen 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İstanbul milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nun işadamı oğlu Erdem Aslanoğlu'nun görüştüğü Arda Turan, liseli Ahmet Emre Çavuş'un durumundan etkilendi. Turan, Beşiktaşlı olmasına rağmen kendisine hayran olan Ahmet Emre Çavuş'a Şampiyonlar Ligi'nde 4-0'ın rövanşında 6-1 yendikleri PSG karşısında giydiği Barcelona formasını imzalarken, "A.Emre Çavuş kardeşime sevgilerimle. Geçmiş olsun" diye yazarken, Erdem Aslanoğlu aracılığı ile ilk fırsatta kendisini ziyarete geleceğini, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.

Arda'nın imzalı formasını alınca çok sevinen Ahmet Emre Çavuş'un babası Bülent Çavuş, çok zor durumda olduklarını, tedavi giderlerini karşılayamadıkları gibi büyük borç altına girdiklerini A milli futbolcu Arda Turan'a bu jesti için teşekkür ettiklerini söyledi.



