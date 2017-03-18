 Messi'nin düğününe Shakira'dan veto – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Messi'nin düğününe 'dan veto

    Messi'nin düğününe Shakira'dan veto

    Barcelona'nın süper starı Lionel Messi'nin 24 Haziran'da yapılacak düğününe takım arkadaşı katılamayacak. Nedeni ise Pique'nin sevgilisi ünlü pop yıldızı ile Messi'nin eşi arasındaki esen soğuk rüzgarlar.

    Messi- çifti 24 Haziran'da Buenos Aires'e 300 kilometre mesafedeki Rosario'da kilise nikahı kıydıracaklar. Daha sonra da Arroyo Seco'da düğün yapılacak. Düğüne bütün dünyadan 600'ün üzerinde davetli katılacak. Çift ayrıca Barcelona'da da dostlarına bir davet verecek.

    İspanya'nın El Pais gazetesinin haberine göre bu şölenlere Messi'nin genç takımdan beri takım arkadaşı Pique, iki çocuğunun annesi istemediği için katılamayacak. Habere göre Pique'yi zor durumda bırakan bu kararın nedeni şöyle:

    Pique, 2010 yılına kadar Antonella'nın en iyi arkadaşlarından biri olan Nuria ile birlikteydi. Pique bu birlikteliği Shakira uğruna bozdu. Bunun dışında Shakira diğer futbolcuların eşleri ve kız arkadaşlarına hep uzak durdu. Barcelona maçlarını bütün futbolcu eşleri birlikte izlerken Shakira ailesi ile birlikte tribünde ayrı bir yerde oturmayı tercih etti.

    Messi ile Antonella 20 yıldır tanışıyor. 2008 yılından bu yana da birlikte yaşıyorlar. Çiftin Thiago ve Mateo adlı iki oğlu var.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:26
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