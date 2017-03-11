Arda A Spor'a konuştu
Barcelona'da forma giyen milli oyuncumuz Arda Turan, PSG'yi 4-0'ın rövanşında 6-1 yendikleri o tarihi maçı A Spor'a anlattı.
Maç öncesi herkesin aklında turu geçmek olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Hocamız bize çok güzel sözlerle motive etti. Paris Saint Germain gibi bir takıma bu kadar gol atabilmek çok zordu. Ama dünyanın en iyi oyuncularına, en iyi hocalarına sahip bir takım neden bunu yapamasın? Gerçekten hem yürek olarak hem taraftarın desteği ve taktik olarak maça hazırdık ve bunu da sahaya yansıttık" dedi.
UMUTSUZLUK VARDI AMA...
Futbolseverlere güzel bir gece yaşattıklarını kaydeden Arda, sözlerini şöyle tamamladı: "İşin kötü kısmı 3-1'de oyuna girdim. Ufak tefek umutsuzluklar hissettim. Oyuna girerken, takımın düşen enerjisini yükseltmek zorundaydım. Benim için İzlanda maçının yeri de her zaman ayrı olacaktır. Bunu kalbimden söylüyorum. Bu maçta hayatımın en özel anlardan bir tanesine girdi. Çünkü İzlanda maçında döktüğüm gözyaşı, hissettiklerim çok farklı şeylerdi."
ARDA: BEŞİKTAŞ HERKESİ YENEBİLİR
A Spor'a konuşan Arda, "Çok kaliteli oyuncuları var. UEFA Avrupa Ligi uzun yol isteyen bir hedef, önce yavaş yavaş gitmek lazım. Biz önce Olympiakos'u geçelim, ondan sonra Allah'ın izniyle bakarız yavaş yavaş. Beşiktaş herkesi yenebilecek düzeyde bir takım. O yüzden sakin ve sabırlı olmak lazım" diye konuştu.
UMUTSUZLUK VARDI AMA...
Futbolseverlere güzel bir gece yaşattıklarını kaydeden Arda, sözlerini şöyle tamamladı: "İşin kötü kısmı 3-1'de oyuna girdim. Ufak tefek umutsuzluklar hissettim. Oyuna girerken, takımın düşen enerjisini yükseltmek zorundaydım. Benim için İzlanda maçının yeri de her zaman ayrı olacaktır. Bunu kalbimden söylüyorum. Bu maçta hayatımın en özel anlardan bir tanesine girdi. Çünkü İzlanda maçında döktüğüm gözyaşı, hissettiklerim çok farklı şeylerdi."
ARDA: BEŞİKTAŞ HERKESİ YENEBİLİR
A Spor'a konuşan Arda, "Çok kaliteli oyuncuları var. UEFA Avrupa Ligi uzun yol isteyen bir hedef, önce yavaş yavaş gitmek lazım. Biz önce Olympiakos'u geçelim, ondan sonra Allah'ın izniyle bakarız yavaş yavaş. Beşiktaş herkesi yenebilecek düzeyde bir takım. O yüzden sakin ve sabırlı olmak lazım" diye konuştu.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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