 UEFA'dan Barcelona'ya soruşturma – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    UEFA'dan Barcelona'ya soruşturma

    UEFA'dan Barcelona'ya soruşturma

    UEFA, İspanyol ekibi Barcelona'nın Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yaşanan olaylar nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

    UEFA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, ilk maçta elde ettiği 4-0'lık skor dezavantajına rağmen rövanşta Paris Saint-Germain'i 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen Barcelona Kulübü hakkında, taraftarlarının yaptığı taşkınlık nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 23 Mart'ta görüşecek.

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:50
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