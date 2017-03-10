UEFA'dan Barcelona'ya soruşturma
UEFA, İspanyol ekibi Barcelona'nın Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yaşanan olaylar nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 23 Mart'ta görüşecek.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:50
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 33
Yorum
bjk.li elle atsa ne olur atmasa ne olur..bu iş sahada kalır..sonuçta 4 hakem var biri kenarda..çok normal bir durum..futbolcu profesyoneldir..
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 33
Yorum
köksal futbolcuların bir taraftara toplu saldırmasıda ne demek ayıp be? birde sporcu bunlar.
- Kral Aboubakar!
Toplam 4
Yorum
Köyiçi Bi atti stad inledi :) 100 Kisi girmisler stada yiktilar ortaligi valla. HELAL OLSUN ÇARSI SANA. TVde Besiktas tezahuratlari dinledik :)
UEFA'dan Barcelona'ya soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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