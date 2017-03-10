UEFA'dan Barcelona'ya soruşturma

UEFA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, ilk maçta elde ettiği 4-0'lık skor dezavantajına rağmen rövanşta Paris Saint-Germain'i 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen Barcelona Kulübü hakkında, taraftarlarının yaptığı taşkınlık nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 23 Mart'ta görüşecek.