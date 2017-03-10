 Nicolas Sarkozy Camp Nou stadından atıldı – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Camp Nou stadından atıldı

    Nicolas Sarkozy Camp Nou stadından atıldı

    Şampiyonlar Ligi'nde - Paris Saint Germain maçını seyretmek için Camp Nou standında bulunan Fransa eski Cumhurbaşkanı güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu locadan çıkartıldı.

    ile PSG arasında oynanan şampiyonalar ligi maçını seyretmek için Camp Nou stadına davet edilen Fransa eski Cumhurbaşkanı maç esnasında Real Madrid için tezarühat yapınca stad güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu locadan çıkartıldı.

    Paris Saint Germain tarafından atılan gol sonrası sevinçten zıplayan Sarkozy hızını alamayıp "Haydi Real Madrid" diye tezarühat yaptı, çevresindeki Barcelona seyircilerinin bu durumdan rahatsız olup "sus" ihtarları ile ile iyice coşan Sarkozy, olayın daha fazla büyümesini engellemek isteyen emniyet görevlileri tarafından locadan çıkartıldı. Ortalığın yatışmasından sonra locasına dönmesine izin verilen Sarkozy PSG nin uğradığı hezimeti staddan seyredildi

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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