Barcelona'dan Türkiye mesajı: "Biz bitti demeden bitmez"
İspanyol devi Barcelona, PSG'yi 6-1 yenerek destan yazdığı maçın öncesinde Türk Milli Takımı'nın 'Biz bitti demeden bitmez' sloganını paylaştı. Katalan ekibini destansı zaferden sonra ilk kutlayanlar arasında Galatasaray yer aldı.
Arda'lı Barcelona'nın PSG karşısındaki destansı geri dönüşünde Türklerden ilham aldığı ortaya çıktı.
Katalan devinin resmi sitesi karşılaşma öncesinde "Türkiye'den Barcelona'ya ilham verebilecek beş unutulmaz geri dönüş" başlığıyla yayınladığı makalede Türk insanının inatçı ruhu hatırlatıldı ve "Biz de başarabiliriz" mesajı verildi.
Barcelona ekibi, Türk futbolundaki unutulmaz geri dönüşleri sayfasına taşıyarak 'Biz geri geliriz' ve 'Biz bitti demeden bitmez' sloganlarını okuyucularıyla paylaştı.
Barcelona resmi sitesinde Galatasaray, Beşiktaş ve Türk Milli Takımı'nın zaferleri 'Türk futbolundan unutulmaz 5 geri dönüş' diye listelendi.
İLK TEBRİK G.SARAY'DAN
Barcelona'nın PSG'yi 6-1 yendiği karşılaşmanın ardından Galatasaray resmi sitesi ise bu haberi alıntılıyarak 'Felicitaciones' (tebrikler) mesajını paylaştı.
İşte Barcelona'ya ilham veren 5 Türk destanı:
EURO 2008: İsviçre'yi Arda Turan'ın son dakika golüyle 2-1 yenen Ay-yıldızlılar, ardından Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti.
GALATASARAY 5-0 NEUCHATEL XAMAX
Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası 1988/89 sezonunda 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İsviçreli rakibin Ali Sami Yen'de 5-0 yenerek turlamıştı.
İSTANBUL'DA DESTANSI FİNAL
Barcelona'nın ilham aldığı bir başka maçta hikayenin kahramanları bu kez Liverpool ve Milan'dı ancak bir başka mucizeye tanıklık eden finalin yeri İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ydı.
BEŞİKTAŞ'TAN BENFİCA KARŞISINDA GERİ DÖNÜŞ
Katalan ekibi, Türk futbolunun yakın tarihindeki bir başka destanını daha ilham aldı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3-0 yenik duruma düşen Kara Kartallar, Cenk, Quaresma ve Aboubakar'ın golleriyle maçı 3-3'e getirmeyi başarmıştı.
ALİ SAMİYENDE TEK DEVREDE 2-0'DAN 3-2
2000'DE UEFA Kupası'nı kazanan 'Avrupa Fatihi' Galatasaray, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'i 2-0'dan geri gelip 3-2 yenerek Ali Sami Yen'in çimlerine gömmüştü. O maçta G.Saray'ın gollerini Ümit Davala, Hasan Şaş ve Jardel kaydetmişti.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:57
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Barcelona'dan Türkiye mesajı: "Biz bitti demeden bitmez" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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